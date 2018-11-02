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Ağaçta kozalak toplayan vatandaş elektrik akımına kapılarak öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde çam ağacında kozalak toplayan Ramazan Dede isimli vatandaş, elindeki metal çengelin enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

  • İHA
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Söke-Yamaç yolu üzerinde bulunan bahçedeki çam ağaçlarından kozalak toplayan üç çocuk babası Ramazan Dede (54), dallardaki kozalakları düşürmek için kullandığı uzun saplı ‘Teye’ adı verilen metal çengeli yol kenarından geçen elektrik hattındaki tellere temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Dede, yüksek gerilim nedeniyle yanarak hayatını kaybetti. Ekmek parası için çıktığı çam ağacında kalan Dede'nin cansız bedeni, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketinin araçlarıyla güçlükle indirildi. Ramazan Dede’nin cenazesi otopsi için Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları olay yerine koştu.
 
AĞAÇ YANDI
Patlama nedeniyle çam ağacında yangın çıktı. Çevredeki diğer ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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