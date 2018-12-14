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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin Ağar: Vurulan hedeflerde hiç bu kadar derine inilmedi

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ın kuzeyine yönelik baskın tarzında gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin 'Cumhuriyet tarihinde ilk. Vurulan hedefler Türkiye'ye 170-180 kilometre uzaklıkta. Hiç bu kadar derine inilmedi' dedi.

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Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyi Sincar ve Karacak Dağı'nda terör örgütü PKK/YPG kamplarına yönelik düzenlediği son hava saldırısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
TSK, dün Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG kamplarına karşı hava harekatı düzenledi. Teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar ve Karacak Dağı'nda tespit edilen hedefler yerle bir edildi.
 
Operasyonla ilgili sosyal medyadan çarpıcı açıklamalarda bulunan Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun önemine dikkat çekerek, "Cumhuriyet tarihinde ilk" ifadelerine yer verdi. Daha önce vurulan hedeflerde hiç bu kadar derine inilmediğinin altını çizen Ağar, bölgenin Türkiye'ye 170-180 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.
 
Bölgenin haritasını paylaşarak yaptığı açıklamada, vurulan hedeflerin Musul-Kerkük arasında olduğunu bildirdi. Ayrıca Ağar, bölgenin Doğu Suriye'deki Karaçok ile karıştırılmamasını önemle vurguladı. 

(Akşam)

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