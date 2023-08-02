Ağbaba'dan koalisyon masası itirafı: Doğru bulan bir tane CHP'li yok

Seçim hezimetinin ardından 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'ye 38 vekil kaptırmasının yankıları sürüyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçime CHP listelerinden girmelerinin hata olduğunu söylemişti.

AĞBABA, DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Halk TV canlı yayınında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerine karşılık konuştu.

"38 VEKİL VERİLMESİNİ DOĞRU BULAN BİR TANE CHP'Lİ YOK"

"Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz" diyerek kritik itiraflarda bulunan Ağbaba, "O kadar milletvekilinin verilmesi tabanımızda ciddi rahatsızlık yarattı. Eleştiri alıyoruz ama yapacak bir şey yok. 38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İttifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulunmuştu.

CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyleyen Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.

"BÜYÜK BİR FEDAKARLIK YAPTIM"

Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptı. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.