Ağır cezalar caydırıcı oldu! Yeni düzenlemeyle ihlallerde yüzde 93 azalma

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, vatandaşların trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri de yoğunlaştırdı.

Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs tarihlerinde 47 bin 380 olan makas atma ihlali tespiti, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.

Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 yani, yüzde 93'lük azalış gerçekleşti.

- TAKOGRAF İHLALLERİNDE YÜZDE 80 DÜŞÜŞ

Düzenlemeyle, trafikte makas atmanın yanı sıra diğer kural ihlallerinde de azalış oldu.

Takograf ihlalleri yüzde 80,2, hız ihlalleri yüzde 55,1, dur ihtarına uymama yüzde 52,4, kask kullanmama yüzde 36,4, sürücü belgesiz araç kullanma yüzde 33,7 azaldı.

Ters yön ihlallerinde yüzde 21,4, levhalara uymama ihlallerinde yüzde 14,8, kırmızı ışık ihlallerinde yüzde 11,9, alkollü araç kullanmada yüzde 10,3 ve emniyet kemeri ihlallerinde yüzde 7,9 düşüş gerçekleşti.