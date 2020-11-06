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  • Ağır hasta sayımız artıyor! Bakan Koca'dan kritik uyarı
Güncel

Ağır hasta sayımız artıyor! Bakan Koca'dan kritik uyarı

Bakan Koca 'Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor.' dedi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 19:04 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:09
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Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor."

Koca: "Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün"

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