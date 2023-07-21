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Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Herkes ilkesizliğinizi gördü

Koalisyon masası seçimlerde alınan ezici mağlubiyetin ardından kaos masasına dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaları alevlendirdi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na, 'Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.' diyerek tepki gösterdi.

21 Temmuz 2023 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Herkes ilkesizliğinizi gördü
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Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs yenilgisine rağmen 'Bu bir yenilgi değil' görüşünü savunmaya devam ediyor. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerini duymazdan gelen CHP lideri son olarak Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında itiraf etti. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı. Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.

AĞIRALİOĞLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

"İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir?" diyen Yavuz Ağıralioğlu, şu sözleri kullandı:

Dün akşamki programı izledim. Millete hizmet iddialarımızın; hangi ucuz heves ve pazarlıkların, hangi mahcubiyetten mahrum tavırların ve hangi kifayetsiz siyasi kurnazlığın elinde, hususi olarak İyi Parti'ye, umumi olarak da muhalif seçmen ve Türk Milleti'nin değişim umuduna adeta pusu kurularak nasıl heder edildiğini bizzat adayın kendisinden duymuş olduk.

"KURALSIZ, İLKESİZ, ÖLÇÜSÜZ VE KİFAYETSİZ ADAYLIĞINIZIN..."

İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir? Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu."

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