Ağıralioğlu, 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinden kısa bir süre önce, HDP'nin koalisyon masası ile iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanarak partisinden istifa etmişti.

Seçim sürecinde yaşananlara ilişkin Haber Global TV canlı yayınında, CHP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, 'kutu kola bile kazanıyordu' söylemlerine tepki gösterdi.

"SİYASİ MATEMATİK BİLMİYORLAR"



CHP'lilerin siyasi matematikte sadece toplama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Seçimleri döke saça kazanacaklardı. Topladıkları kadar bunların kaçırdıkları da var dedim. İlkesiz siyasetle herkese makam mevki dağıtıldı" dedi.

Muhalefetin aynı söylemlerle yeniden toplumun önüne çıkacağını belirten İYİ Partili eski vekil, "Ben Kemal geliyorum ile birleşen kibir cümleleri oldu. Siz grup toplantısı yapıp millete ne diyeceksiniz? Neyi söyleyip alacağınıza inanıyorsunuz? Kemal Bey 5 yıl boyunca söylemediği ne söyleyecek?" diye konuştu.

"AKŞENER ZEHRİ İÇMEYECEKTİ TUTACAKTI"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ittifak için zehir içtim' sözlerine değinen Ağıralioğlu, "Bu süreçle ilgili toplumun ondan beklediği şey zehir içmesi değildi, masadan topluma yayılacak zehri tutmaktı. Tutulamadı, o zehir Türk siyaset iklimini bozdu" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ TESPİTLERİ VAR YENİLDİKÇE SİYASİ ZEKASI AÇILIYOR"



AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da yüklenen Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zeka yenildikçe açılıyor" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN MUHALEFETTE OLSA KILIÇDAROĞLU İKTİDARINI SOKAĞA ÇIKARMAZDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi tecrübe olarak muhalefetten çok önde olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Şu anda durum tam tersi olsa. Erdoğan muhalefet, Kemal Bey iktidarda olsa... Erdoğan bu muhalefeti sokağa çıkarmazdı." diye konuştu.

HDP ile ittifak: Yüzde 1'e 37 vekil veren yüzde 10'a neler verdi?

HDP ile yapılan ittifaka da gönderme yapan Ağıralioğlu, "Gizli gündemlerle kime ne verdiğiniz belli değil. Yüzde 1 oyu olanlara 37 milletvekili vermişsiniz. Seçmen sizi her isteyene istediğini veren biz izlenimle baktı. Yüzde 10'a yakın oyu olana neler verildi? Millet bunu sorgular. Ne verdiler şimdi 4 sene boyunca anlatsınlar" dedi.