Ağıralioğlu'ndan 'tek adam' çıkışı: Kılıçdaroğlu bize pusu kurdu

27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- İYİ Parti bu mevzuda zaten kaybedileceğine dair bir siyasi kurgusu vardı ve zaman zamanda dillendiriyordu. Bu kadar derdi, problemi olan memlekette siyaset, memlekete umut olabilme kürsüsüdür. Bunlar dururken başımıza ne geldiğini konuşmayı ben hürmetsizlik sayarım. Olanı, olması muhtemeli ben seçimden önce konuştum. Ben seçime ilişkin endişelerimi paylaştım. Siyasetçiler haklı çıkmayı severler, bu kadar derdin olduğu şartlarda 'ben demiştim' demek beni mutlu etmiyor. Keşke ben mahcup olsaydım.

"CHP'DEKİ ARKADAŞLAR BİZİM AK PARTİ VE MHP'YE ZARAR VEREBİLME KAPASİTEMİZİ SEVDİLER"

- Kaybetme endişesini her dillendirdiğimizde biz hakarete maruz kaldık. Hedef oklarının haline geldik. Münasabetsiz tartışmaların konusu haline geldik. CHP'deki arkadaşlar, onlar bizi ve iddiamızın gücünü değil, bizim AK Parti ve MHP'ye zarar verebilme kapasitemizi sevdiler. Söylediklerimizin kendi istediklerine benzer olanları sevdiler, kendilerinin işine gelmeyenleri her şeyi hakaretle, ithamla bize iade ettiler.

"İYİ PARTİ SEÇMENİ CHP'DEN DAHA ÇOK AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNE YAKIN"

- İYİ Parti seçmeni, ittifakın içinde olsa bile AK Parti ve MHP seçmenine CHP'den çok daha yakındır.

"5 YILLIK EMEKLERİMİZE KEMAL BEY PUSU KURDU"

- Sonuç diye gördüğünüz şeyin benim itirazlarıma konu olan, görüntüde 'Parlamenter sisteme dönmeyi arzu ediyoruz' iddialarının arkasında partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yöneten bir irade var. Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor. Tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam. Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu.

"İYİ PARTİ'NİN KAYBETME ENDİŞESİNE 3 GÜN BOYUNCA 30 YILLIK KÜFÜR ETTİRDİNİZ?"

- Türkiye'de farklılıklarınızla memleket yöneteceğiz diyorsanız İYİ Parti'nin farklılığına niye dayanmadınız. Eleştirileri, farklılıkları seviyoruz diyorsanız İYİ Parti'nin eleştirilerine niye saldırdınız? 'Kaybeder miyiz?' diye endişesi olan İYİ Parti kurmaylarına troller vasıtasıyla niye sövdürdünüz? Niçin İYİ Parti'nin kaybetme endişesine 3 gün boyunca 30 yıllık küfür ettirdiniz? Muhalefet hoşgörü görüntüsü altında tahammülsüzlük, demokrasi görüntüsü altında tek adamlık, istişare görüntüsü altında dayatma ile karşı karşıya kaldı.

"İYİ PARTİ GÖREN OLDU AMA ENGELLEYEMEYEN OLDUĞU İÇİN ZARAR ETTİ"

- Kemal Bey bir önceki protokolde altı genel başkanın tam mutabakatı ile aday seçilebilir, aksi halde seçilemez. Birisi itiraz ederse genel başkan aday seçilemiyor. Meral Hanım defalarca kamuoyunda veto etti. Meral Hanım 'sizin adaylığınızda kaybedeceğimizi düşünüyoruz, sizin adaylığınıza karşı değiliz' dedi. Anketlerde Kemal Bey'in adaylığında İYİ Parti seçmeninin sandığa taşınamıyordu. Propaganda gücü kaybediliyordu. Altı kişi mutabakatla bu kararı alıyorsa biz itiraz ettiğimizde, bu mutabakat olmadığına göre başka bir şey istişare edilecek. Orada kriz çıktı, dayatma o. 'Kazanması muhtemelen adayların ismi geçiyordu, anket yaptıralım, siz çıkarsanız başımızın üstüne, çıkmazsanız seçimi riske etmeyelim' dedik. Böyle bir itiraza 'siz bilirsiniz, siz imzalamazsanız da olur' demek 'biz bu masayı adaylığımız teyidi gibi bir organizasyonun aparatı haline getirdik' demektir. Bu kriz 'siz ne isterseniz yapabilirsiniz' demekten çıkmıştır kriz. İYİ Parti kalktı, güven kaybetti, oturdu oy kaybetti. İYİ Parti gören oldu, ama engelleyemeyen olduğu için İYİ Parti zarar etti.

" İYİ PARTİ'NİN ROLÜ MASANIN PANZEHRİ OLMAKTI"

- Meral Akşener'in zehir içtim lafı 'Ben seçmenin kaybetme umuduna saygımdan böyle bir şey yaptım' bu duyguyu vermeye çalışıyor hassasiyeti budur. 'Ben seçmene sırtımı dönmedim başıma geleceği bile bile zehir içtim' diyor. Bu Meral Hanımın başımıza gelen felakette benim sorumluluğum yoktu ben size 'hürmetimden bunu yaptım' demek istiyor. İYİ Parti'nin rolü masanın panzehri olmaktı. Seçimi zehirleyecek bir tehlike varsa İYİ Parti'nin görevi engellemekti.

- 11 defa seçimi kaybetmiş adamın bu defa 'kazanacağız' heveslerinin önünü kesmeye çalışıyordum.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ MÜBAH GÖRME İLKESİZLİĞE YOL AÇIYOR"

- Muhalefet o kadar ağır yara aldı ki memlekette muhalefetin ne dediğini umursayan bir Allah'ın kulu kalmadı. Muhalefetin çok ağır bir türbülansta olduğunu düşünüyorum. Seçmene yarış atı gibi davranmamak lazımdı. Ben seçmenin yarış atı gibi varış çizgisine koşturulmasını doğru bulmadım. Kazanmak için her şeyi mübah görme ilkesizliğe yol açıyor.

İYİ PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NDAN TEKLİF VAR MI?

- Cumhur İttifakı'ndan bir teklif var mı?" sorusuna Ağıralioğlu "Resmi hiçbir teklif almadım." cevabını verdi. "Dolaylı var mı?" sözleri üzerine Ağıralioğlu "Temenni düzeyinde bu konuşuluyor. İYİ Parti'den de Cumhur İttifakı'ndan da temenniler var. Zaman zaman herkes sizi bir yere konumlandırıyor. Ben mizacen belediye başkanlığı yapacak bir insan değilim." ifadelerine yer verdi.