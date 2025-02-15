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AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Sinirlioğlu, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile AGİT arasındaki ikili işbirliği, AGİT'in karşı karşıya olduğu zorluklar, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci müzakere edildi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durumla ilgili bilgilendiren Bayramov, işgal döneminden kalan kuruluşların (AGİT Minsk Grubu) feshinin önemine değindi.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecini hatırlatan Bayramov, bu ülkenin anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunmasının süreci engellediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilere yönelik konular da ele alındı.

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