AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Sinirlioğlu, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile AGİT arasındaki ikili işbirliği, AGİT'in karşı karşıya olduğu zorluklar, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci müzakere edildi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durumla ilgili bilgilendiren Bayramov, işgal döneminden kalan kuruluşların (AGİT Minsk Grubu) feshinin önemine değindi.

Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecini hatırlatan Bayramov, bu ülkenin anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunmasının süreci engellediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilere yönelik konular da ele alındı.