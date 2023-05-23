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AGİT üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona sert tepki

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, terör örgütü PKK yandaşlarının Hofburg Sarayı'nda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bulunduğu binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokatif görseller yansıtmasına tepki gösterdi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 15:51 - Güncelleme:
AGİT üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona sert tepki
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Büyükelçi Ceyhun, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Ceyhun, "Viyana'da Hofburg Sarayı'nın duvarı kullanılarak, Türkiye'deki seçimlerin huzur içindeki gidişatını bozmaya yönelik yapılan eylem nedeniyle Avusturya makamları nezdinde gerekli girişimde bulunduk." diye konuştu.

Avusturya makamlarının demokratik seçimlere müdahale amaçlı bu eylemi gerçekleştirenler hakkında gerekli işlemleri yapacakları inancında olduğunu belirten Ceyhun, muhataplarının bu tür eylemlerin tekrarına müsaade etmeyeceklerine olan inancını dile getirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK yandaşları AGİT'in toplantı ve konferans salonu olarak kullandığı Hofburg Sarayı'nın bir parçası olan binanın dış cephesine projektörle yansıttığı ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonda bulunmuştu.

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