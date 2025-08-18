İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

Ağız bakım suyu ehliyetten etti! Mahkemeden emsal karar geldi

Yolda gargara yapan avukat trafik denetiminde 1.12 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan avukat olayın şoku ile hastaneye koştu. Avukatın hastanedeki testinde sonuç 0.10 promil çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme, konuyla ilgili emsal bir karar verdi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:41
Ağız bakım suyu ehliyetten etti! Mahkemeden emsal karar geldi
Geçtiğimiz Mayıs ayında ailesiyle birlikte Mersin'e giden Avukat Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

TEST YAPTIRDI, ALKOL DÜŞÜK ÇIKTI

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylesede 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

"AĞIZ BAKIM SUYUYLA GARGARA YAPMIŞTIM, İÇERİĞİNDE DE ALKOL VARMIŞ"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

"VATANDAŞLARDA CEZALARA İTİRAZ EDEBİLİR"

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

