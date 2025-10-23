İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,985
  • EURO
    48,7948
  • ALTIN
    5554.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Güncel

Ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
ABONE OL

Saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı. Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı.

Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.

KÖPEK DEHŞETİ KASK KAMERASINDA

Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı.

Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.