19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dehşet saçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Çevredekilerin uzun süre müdahale edemediği saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, pitbullun sahibine idari para cezası uygulandı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan pitbull saldırısı, sokak güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ağızlıksız gezdirilen köpeğin sahipli bir hayvana saldırdığı anlar hem güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Olay, tehlikeli ırk köpeklerin kontrolsüz gezdirilmesine karşı tepkileri bir kez daha gündeme taşıdı.

AĞIZLIKSIZ GEZDİRİLEN PİTBULL DEHŞET SAÇTI

Reşadiye Mahallesi'nde bir kişinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sahipli köpeğe saldırdı.

Pitbullun saldırmasına çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da uzun süre başarılı olamadı.

Yaralanan köpek kurtarıldıktan sonra tedavi için Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Vatandaşlarca cep telefonlarıyla kayıt altına alınan olayda, pitbullun sahibine idari para cezası uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
