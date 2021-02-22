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Ağızlıksız gezdirilen pitbull korku dolu anlar yaşattı

İstanbul Sultangazi'nde sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:46
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Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması varken, ağızlığı olmadığı halde sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta gördüğü kediye saldırarak onu yakaladı.

Sahibi ve mahalleli uzun süre boyunca çaba gösterse de kediyi köpeğin ağzından alamadı. Sahibine tepki gösteren mahalleliden bazıları ellerine sopa alarak köpeğe vurdu.

Köpek buna rağmen kediyi bırakmayarak yaraladı. Olayın ardından bazı kişiler köpeğin sahibine tepki gösterip onu dövmeye kalktı.

Vatandaşlar araya girerek, köpeğin sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra köpeğin sahibinin evine giden belediye ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.

Yaşanan vahşet anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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