Rahatsızlanan Ağrı Belediye Başkanı Sayan hastanede gözlem altında
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.
- AA
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye bilgiye, Ankara'da bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, tansiyonunun düşmesi sonucu dün Ankara Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.