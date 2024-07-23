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Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı dağcı: İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım

Hollanda'dan 2 çocuğuyla gelip grup halinde Ağrı Dağı'na tırmandıktan sonra 2 arkadaşını kaybeden ve ayak bileği kırılan akademisyen Usseb Karahalil, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı dağcı: İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım
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Ayak bileğindeki kırık nedeniyle Erzurum'da özel bir hastanede tedaviye alınan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Hollandalı akademisyen Karahalil, AA muhabirine, Ağrı Dağı'na tırmanışlarıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Ağrı Dağı'na 18 Temmuz'da beraberindeki çocukları Siirin ve Milan ile Doğubayazı'tan ayrılıp grup halinde çıkmaya başladıklarını ifade eden Karahalil, "7 kişi dağa çıkmıştık, bir arkadaşımız 3 bin 200 rakımda gruptan ayrılıp Doğubayazıt'a döndü. 6 kişi rehber eşliğinde 4 bin 200 rakıma çıktık. Gece uyanıp kahvaltı yaptık ve 01.00 gibi tırmanışa devam ettik. Bizim grup yavaştı, yavaş yavaş tırmanıyorduk. 4 bin 800-900 rakımda Halil bey ve Dilek hanım gruptan ayrılıp ilerledi, onlar çok hızlıydı, rehberimiz onları gruptan ayrılmamaları konusunda uyarmıştı." dedi.

Bu olayın kendilerini çok etkilediğini, çocuklarının psikolojik olarak çok etkilendiğini, 2 arkadaşlarını kaybettiklerini dile getiren Karahalil, yaklaşık 5 bin rakıma ulaştıklarında olumsuz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Karahalil, şöyle devam etti:

"Dağda göz gözü görmüyordu, rehberimiz hava şartlarının uygun olmadığını daha ileri gitmenin riskli olduğunu ifade etti. Çocuklarımla geri dönmeye karar verdik. Aşağı yukarı 5 bin rakımdayken onlar (Derya hanım ve Halil bey) ilerlediler. Sabah saat 10:30 civarında aşağı inerken rehberin onlara ulaşamadığını ve kaybolduklarını öğrendik. Bu haber bizi cidden çok etkiledi, çok üzgünüm. Çok kısa sürede birlikte olduk, yolculuk yaptık. Dilek hanımın enerjisi gözümün önünden hiç gitmiyor. Halil bey de meslektaşımdı, o Amerika'da, ben de Hollanda'da üniversitede hocayız. Çocuklarımla güzel anlaşıyorlardı."

- "İLK KEZ BÖYLE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARIYLA KARŞILAŞTIM"

Rehber eşliğinde geri dönerken ayak bileğinin kırıldığını belirten Karahalil, rehberlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Dağdan inerken ayak bileğinin kırılması nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini, zaman zaman sürünerek aşağıya indiğini anlatan Harahalil, "Rehbeler kaybolan 2 kişiyi bulmaya gitti. Dağda kaybolanları aramaya giden rehberler hava şartları çok kötüleştiği için geri dönmek zorunda kaldı. İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım. Hava çok heyecan vericiydi ama bir yandan da çok korkunçtu, göz gözü görmüyordu. Tipi, fırtına yüzünden kaybolma şansınız çok yüksek. Sürekli çocuklara bakıyordum. Hava çok kötü ve korkunçtu. Beni aşağı indiren rehberlerdi, onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Karahalil, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Buhara Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşır da ayak bileği kırılan Karahalil'in tedavisinin sürdüğünü, gün içinde ameliyat edileceğini belirterek, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- OLAY

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

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