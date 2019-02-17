Ağrı dağında AFAD ve AKUD, profesyonel dağcıların katılımıyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün (AKUD) "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda yaptığı arama ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kentteki AFAD ekipleri, arama kurtarma vakalarına müdahale için Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile 3 bin rakımlı Aras Sıradağları'nda tecrübeli dağcılarla tatbikat gerçekleştirdi.

AFAD ekipleri ile AKUD üyesi dağcılar, Ağrı Dağı Milli Park alanında senaryo gereği kayada mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. Yaralı vatandaş, mahsur kaldığı yerden indirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

AKUD Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağcılık kulübü olarak, AFAD'la dağda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Tatbikatta senaryo gereği kayadan düşerek yaralanan bir vatandaşı kurtardıklarını anlatan Sönmez, şunları dile getirdi:

"Önce vatandaşın kayada düştüğü yer tespit edildi. Senaryo gereği kazazedenin bir kolu ve bacağı kırıktı, orada ilk müdahalesi yapıldı. Sedyeyle kaydan aşağı indirerek sağlık ekiplerini teslim ettik. Bu bölgede önemli dağlar olduğundan çok fazla tırmanış faaliyeti olmaktadır. Bu nedenle istenmeyen kazalar da olmaktadır. Burada dağda arama kurtarma elzem bir ihtiyaç. Bu nedenle AFAD'la tatbikatlarımızı sıklaştıracağız."