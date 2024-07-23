İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9451
  • EURO
    35,8326
  • ALTIN
    2549.56
  • BIST100
    11109.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
Güncel

Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

AA23 Temmuz 2024 Salı 13:20 - Güncelleme:
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
ABONE OL

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazesinin indirilmesi için çalışmalara, AFAD, UMKE, jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı ve farklı illerden gelen ekipler ile yerel rehberler katılıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Dilek Gökbulak'ın, tırmanış öncesi ilk kamp alanında çorba pişirilen mutfaktaki görüntüleri ortaya çıktı.

- OLAY

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.