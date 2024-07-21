İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları yoğunlaştı
Güncel

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları yoğunlaştı

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 08:48 - Güncelleme:
Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları yoğunlaştı
ABONE OL

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

  • Ağrı Dağı tırmanışı
  • Kaybolan kişiler
  • Kurtarma operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.