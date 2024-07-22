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  • Ağrı Dağı'nda kaybolmuşlardı! 2 gün sonra kötü haber geldi
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Ağrı Dağı'nda kaybolmuşlardı! 2 gün sonra kötü haber geldi

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:
Ağrı Dağı'nda kaybolmuşlardı! 2 gün sonra kötü haber geldi
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Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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