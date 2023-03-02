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Ağrı Dağı'nı seçtiler! 21 kişi yakalandı

Ağrı Dağı bölgesinden Türkiye'ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 02:05 - Güncelleme:
Ağrı Dağı'nı seçtiler! 21 kişi yakalandı
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Iğdır'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine termal kamerayla gözetleme yapıldı.

AĞRI DAĞI'NIN ETEKLERİNDEN GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gözetlemelerde fark edilen hareket halindeki 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Türkiye-İran sınırı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alandan yurda girmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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