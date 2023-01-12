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Ağrı kesiciler midesinin delinmesine sebep oldu: Zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Ağrı kesiciler midesinin delinmesine sebep oldu: Zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu
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Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.

Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

- BİLİNÇSİZ AĞRI KESİCİ KULLANINCA MİDESİ DELİNDİ, ACİL AMELİYATA ALINDI

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.

Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık." dedi.

Mide delinmesi vakalarının son zamanlarda sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Cumbul, şöyle konuştu:

"Burada toplumda yanlış bilinen ve anlaşılan bir durum var. Nedeni bilinmeyen karın ağrısında ağrı kesici kullanılmaması lazım. Mide ülserinde ağrı kesiciler kanamaya ve mide delinmesine yol açıyor. Hastamız da karın ağrısı şikayetinde ağrı kesici kullandıktan sonra midedeki ülser, ilaç tedavisiyle tamamen iyileşecekken delinmesi sonucu ameliyatlık hale geldi. Hastamızın genel durumu iyi. Yaranın iyileşmesi için birkaç gün yeme içme olmayacak. Midesi ve karnı ağrıyan, apandisit şüphesi olan ağrı kesicilerle durumu maskeleyebiliyor. Geç kalınmış bir vaka haline geliyor, ameliyatı da zorlaşıyor. Hem hasta hem de bizim açımızdan sıkıntı yaşanabiliyor. Mide ağrısında ülser ve yara varsa ağrı kesici haplar, kanamaya ve delinmeye yol açıyor. Bu şikayetlerde hastanın sağlık kuruluşunda yardım alması gerekiyor."

Cumbul, mide delinmesine bağlı kanamanın artmasıyla ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Töngel ise şiddetli ağrıları nedeniyle ağrı kesici haplar aldığını, problemi dayanılamayacak noktaya gelince hastaneye başvurduğunu söyledi.

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