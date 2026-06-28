Ağrı Patnos'da dehşet anları: Tır motosikletin üzerine devrildi

Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım normale döndü.