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  • Ağrı Patnos'da dehşet anları: Tır motosikletin üzerine devrildi
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Ağrı Patnos'da dehşet anları: Tır motosikletin üzerine devrildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 00:09 - Güncelleme:
Ağrı Patnos'da dehşet anları: Tır motosikletin üzerine devrildi
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Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım normale döndü.

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