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  • Ağrı Valiliği: Gösteri yürüyüşlerinin geçici süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir
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Ağrı Valiliği: Gösteri yürüyüşlerinin geçici süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir

Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Ağrı Valiliği: Gösteri yürüyüşlerinin geçici süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir
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Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmasına karar verilmiştir."

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