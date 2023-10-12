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Güncel

Ağrı Valiliği'nden eylem ve etkinliklere yasak geldi

Ağrı Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Ağrı Valiliği'nden eylem ve etkinliklere yasak geldi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler 12 Ekim Perşembe günü saat 00.01'den 23.59'a kadar 1 gün süreyle Ağrı il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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