1 Mart 2026 Pazar
  • Ağrı'da 2 metrelik karda zamanla yarış: 3 saat süren kurtarma operasyonu
Güncel

Ağrı'da 2 metrelik karda zamanla yarış: 3 saat süren kurtarma operasyonu

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda zamanla yarıştı.

IHA1 Mart 2026 Pazar 09:20
Ağrı'da 2 metrelik karda zamanla yarış: 3 saat süren kurtarma operasyonu
Edinilen bilgilere göre, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştığı Karagöz Köyü yolunda bir hastanın mahsur kaldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yoğun tipi ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için seferber oldu.

3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saat süren aralıksız ve özverili çalışmalar sonucunda köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan hastaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan hasta, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren İlçe Özel İdare ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması, bölgede takdir topladı. Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşların acil durumlarda 112 hattını aramaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

  • yoğun kar yağışı
  • köy yolu kapanması
  • 112 Acil Çağrı Merkezi

