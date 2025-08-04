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Güncel

Ağrı'da ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı

Ağrıda kalp hastalığı tanısı konulan 6 ay 21 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 00:42 - Güncelleme:
Ağrı'da ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2. basamak çocuk yoğun bakım servisinde solunum yetmezliği nedeniyle entübe takip edilen 6 ay 21 günlük "Elif Bozkuş" adlı bebek için "pnömoni+konjenital" kalp hastalığı tanısı konuldu.

İleri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki bir merkezde sürdürülmesine karar verilen bebek Bozkuş, sağlık ekiplerince getirildiği Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 3. basamak yoğun bakım servisine sevk edildi.

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