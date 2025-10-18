İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağrı'da araçla sürüklenen inek iddiasına Valilikten açıklama
Güncel

Ağrı'da araçla sürüklenen inek iddiasına Valilikten açıklama

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği' yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yaptı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Ağrı'da araçla sürüklenen inek iddiasına Valilikten açıklama
ABONE OL

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu paylaşımlarda bir aracın arkasında büyükbaş hayvan çekildiğinin görülmesi üzerine, ilgili birimlerimizce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda aracı B.A. isimli şahsın kullandığı tespit edilmiştir.

Şahıs beyanında kendisinin büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.