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Güncel

Ağrı'da eylem ve etkinlikler bir hafta yasaklandı

Ağrı Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 11 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

AA5 Kasım 2024 Salı 12:03 - Güncelleme:
Ağrı'da eylem ve etkinlikler bir hafta yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa ili Halfeti İlçe Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirilme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütüne müzahir kesimlerce ilimiz genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak, ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere ve yalnızca Batman-Mardin-Şanlıurfa illerinde yapılan görevlendirmeler ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem/etkinlikler ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde il mülki sınırları içerisinde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla gelebilecek kişilerin, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden 5 Kasım saat 12:00'den 11 Kasım saat 08:00'a kadar Ağrı il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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