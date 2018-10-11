Ağrı'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 askerimiz yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarı Demirkapı Köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yaya olarak intikali sırasında infilak etti.

Patlamada bir jandarma uzman çavuş ayağından yaralandı.

Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan uzman çavuşun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.