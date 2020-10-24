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Güncel

Ağrı'da HDP'li başkan ve yardımcısı gözaltında

Ağrı'da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 13:52 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:52
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde haklarında gözaltı kararı bulunan HDP İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ve yardımcısı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararları bulunan Ekelik ve yardımcısı Gönül Öztürk'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sabah düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Ekelik ve Öztürk, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler ayrıca HDP İlçe Başkanlığı binasında da arama gerçekleştirdi.

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