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  • Ağrı'da kaçak malzeme operasyonu: Tam 14 milyon TL değerinde
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Ağrı'da kaçak malzeme operasyonu: Tam 14 milyon TL değerinde

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yaklaşık 14 milyon TL değerinde kaçak malzemeye el koydu.

İHA6 Eylül 2024 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Ağrı'da kaçak malzeme operasyonu: Tam 14 milyon TL değerinde
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeliyle birlikte gümrük sahasında yoğunlaştırdıkları çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Bir çekicinin dorse kısmında yapılan aramada, 32 adet kolinin içindeki saç tokalarının arasına gizlenmiş 28 bin adet göz lensi ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında toka cinsi eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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