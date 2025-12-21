Ağrı'da karaciğer yetmezliği olan bebeğe ambulans uçak yetişti

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 yaşındaki Miraç K'de ani başlayan karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen klinik tablo doğrultusunda acil ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı duyuldu.

Bu kapsamda bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada, sürece katkı sunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ekibine teşekkür edildi.