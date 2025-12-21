İSTANBUL 13°C / 9°C
  Ağrı'da karaciğer yetmezliği olan bebeğe ambulans uçak yetişti
Güncel

Ağrı'da karaciğer yetmezliği olan bebeğe ambulans uçak yetişti

Ağrı'da karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

21 Aralık 2025 Pazar 13:13
Ağrı'da karaciğer yetmezliği olan bebeğe ambulans uçak yetişti
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 yaşındaki Miraç K'de ani başlayan karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen klinik tablo doğrultusunda acil ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı duyuldu.

Bu kapsamda bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada, sürece katkı sunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ekibine teşekkür edildi.

