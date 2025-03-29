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Ağrı'da kaza: 1 ölü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 7 kişi yaralandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Ağrı'da kaza: 1 ölü
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Hüseyin Y. idaresindeki 29 AAS 661 plakalı hafif ticari araç ile Kenan K'nin kullandığı 38 DE 300 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, bölgeye Ağrı ve Eleşkirt'ten sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nilüfer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile yolculardan Ebru K, bebek Ali K, Mustafa K, Kübra A. ve Zeynep A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma ile Eleşkirt Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, kaza yerinde incelemede bulundu.

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