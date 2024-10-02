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Ağrı'da meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'Bugün Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu' ifadelerine yer verildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Ağrı'da meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu
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MSB, Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, şehit Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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