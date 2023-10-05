Ağrı'da operasyon: 2 firari yakalandı

Ağrı'da hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7 ayrı yakalama kararı bulunan ve 5 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Ekipler, hırsızlık ve kapkaç suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 ayrı yakalama kararı bulunan S.B'yi de yapılan operasyon sonucu saklandığı metruk binada yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

