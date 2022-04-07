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Ağrı'da polis ekipleri, özel çocukları okullarında ziyaret edip hediye vererek gönüllerini aldı

Ağrı'da polis ekipleri, özel çocukları okullarında ziyaret edip hediye vererek gönüllerini aldı. Özen ve polisler burada eğitim gören otistik ve çeşitli zihinsel ve bedensel engeli olan özel öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:04
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İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özen ve polisler burada eğitim gören otistik ve çeşitli zihinsel ve bedensel engeli olan özel öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra polis eşliğinde zırhlı polis araçları, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), motosiklet ve trafik ekibi aracına bindi.

Polis araçlarını inceleyen ve polislerin getirdiği narkotik dedektör köpeğini seven özel öğrencilerin isteğiyle TOMA'dan boş araziye renkli su sıkıldı.

Özen ve beraberindeki polisler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip okul yakınındaki alanda fidan da dikti.

İl Emniyet Müdürü Özen ve beraberindekiler ardından Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Varol, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı.

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