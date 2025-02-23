Ağrı'da prematüre bebek ambulans uçak ile Malatya'ya sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi üçüncü basamakta takip edilen 25 haftalık prematüre bebek Ayaz Çetin'in cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan Prof. Dr. Ramazan Özdemir ve Çocuk Cerrahı Op. Dr. Necmettin Akpınar tarafından hastanın kabul edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etti.

Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek Çetin, ambulans uçakla Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.