Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Operasyon sonucu yakalanan 15 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ruhsatsız silah, 29 adet 9x19 MKE fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.