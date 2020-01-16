İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8903
  • EURO
    6,5743
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    122166
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Güncel

Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

AA16.01.2020  10:57 - Güncelleme: 16.01.2020  10:57

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu bir kişinin ilçede terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah ticareti yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince zanlının evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evindeki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 73 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve aksesuarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye'ye büyük haksızlık!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.