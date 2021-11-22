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  • Ağrı'da yürek yakan kaza! 4 aylık hamile Elif hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
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Ağrı'da yürek yakan kaza! 4 aylık hamile Elif hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

Ağrı'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın (38), hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:10
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ağrı- Erzurum kara yolunda meydana geldi. Eleşkirt ilçesine doğru giden E.A. (63) yönetimindeki 06 DH 0312 plakalı otomobil ile Elif Günakın'ın kullandığı 04 AAK 048 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 aylık hamile olan Elif Günakın hayatını kaybetti.

Yaralanan E.A. ile eşi M.A. (58) ve kızı A.A. (22), sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolu daha sonra kontrollü olarak yeniden açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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