Ağrı'dan acı haber! MSB: Kazada 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da 1 askerin kaza sonucu yaralandığını, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı / Doğubayazıt'ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askerî araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabındaki taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim."