Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten şehitlere büyük vefa

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:11

AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, terörle mücadele ederken hayatlarını kaybeden kahramanları unutmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

Vefa kampanyasına Afrika ülkeleri Kamerun, Benin ve Togo’da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışlayarak destek oldu.

İstanbul Levent’te bulunan Ahbap Genel Merkezi’nde Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın’ın ziyaret ettiği sanatçı Haluk Levent proje hakkında bilgi aldıktan sonra 15 adet su kuyusu bağışında bulunarak şehitlerimize olan duyarlılığını ve vefasını göstermiş oldu.

Başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan güvenli ve temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor.

Yetersiz beslenmeye kirli ve kötü şartlarda edinilen suların da tüketilmesi eklenince başta çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce insan susuzluk ve kirli sulardan ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.