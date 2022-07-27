İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8988
  • EURO
    18,173
  • ALTIN
    991.415
  • BIST100
    2540.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahırda yangın çıktı, 12 yaşındaki çocuk öldü
Güncel

Ahırda yangın çıktı, 12 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te çıkan ahır yangınında dumandan etkilenen 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Öte yandan yangın sırasında ahırdaki 30 küçükbaş telef oldu.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında ahırda bulunan ve dumandan etkilenen 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları teslim edildi.

Öte yandan yangın sırasında ahırdaki 30 küçükbaş telef oldu.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, telef olan koyunları ve kullanılamaz hale gelen ahırın molozlarını kaldırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.