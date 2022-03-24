Ahıska Türkleri yine yollarda

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşarken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 78 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türklerinin çileli yaşamları devam ediyor.

Sürgünden sonra dünyanın pek çok ülkesine göçen Ahıska Türklerinden bazıları da Ukrayna'da yaşamaya başlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ahıska Türklerinin ateş hattından çıkarılmasına devam ediliyor.

- "ÇOK SÜRGÜNLER GÖRDÜK"



Türkiye'ye getirilen 47'si çocuk 42'si kadın 100 kişilik Ahıska Türkü kafilesi İl Göç İdaresi uzmanlarınca karşılandı. Kafileye işlemleri tamamlanana dek ikramlarda bulunuldu.

Mıkolayiv kentinden ailesiyle gelen 71 yaşındaki Halil İzzetoğlu, AA muhabirine, her şeyini geride bırakarak geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ahıska Türklerine her zaman sahip çıktığını belirten İzzetoğlu, "Allah razı olsun Türkiye'den. Rus tankları bizim evin yanından 3 kez geldi, gitti. Roketler, füzeler tarlalara düştü. Malları zarar görenler oldu. Korktuk, müracaat ettik. Bizi ateşten çıkarmalarını istedik Türkiye'den. Allah razı olsun otobüs yolladılar bizi aldılar. Burada güzel bakıyorlar. İki oğlum orada kaldı çağırırlarsa savaşa katılacaklar." diye konuştu.

Aynı şehirden gelen 41 yaşındaki Cevat Ahmedov ise Ahıska Türkleri'nin Gürcistan ve Özbekistan'da sürgün yaşadığını ifade etti.

Üçüncü kez yaşadıkları topraklardan ayrıldıklarını anlatan Ahmedov, "Köyümüzde 18-60 yaş arası erkekler kaldı. 3 çocuğu olan erkeklere izin verildi. Türkiye'den, Dışişleri Bakanlığından Allah razı olsun bize sahip çıktılar. Ahıska Türkleri olarak üçüncü kez yaşadığımız topraklardan ayrılıyoruz çok sürgünler gördük." dedi.

İbrahim Osmanoğlu (70) ise evinin çevresine bombalar düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin kendilerine yardım ettiğini söyleyen Osmanoğlu, "60 yaşın altındaki erkekler savaşa katıldı. İki oğlum Ukrayna'da. Türkiye'den Allah razı olsun bize sahip çıktı." şeklinde konuştu.

- AHISKA TÜRKLERİNİN ÇİLELİ YAŞAMI

2. Dünya Savaşı döneminde Stalin'in kararıyla 1944 yılı kış ortalarında Ahıska Türkleri Orta Asya'ya sürüldü. 1989 yılında ise Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleri bu ülkeden çıkarıldı. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye o dönem binlerce Ahıska Türkü sığındı.

Günümüzde 600 bin Ahıska Türkü 10 ülkede bir gün vatanlarına dönmek umuduyla yaşıyor.