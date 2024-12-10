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Ahıska Türklerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Vatana dönüş bizim birinci hedefimizdir

Azerbaycan'da, Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türklerine desteklerine dikkati çekerek, kendilerine kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AA10 Aralık 2024 Salı 17:59 - Güncelleme:
Ahıska Türklerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Vatana dönüş bizim birinci hedefimizdir
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Başkent Bakü'de düzenlen toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle DATÜB üyeleri katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşu yapılan açılışta, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, toplantıda yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin sorunlarını çözmek için yapılan faaliyetleri anlattı ve hedefleri hususunda bilgileri paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türklerine desteklerine dikkati çeken Kassanov, kendilerine kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde Kassanov, yeniden DATÜB Genel Başkanı seçildi.

Kassanov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan'a büyük önem verdiklerini, bu ülkenin ne kadar güzel bir ülke olduğunu göstermek için dünyanın farklı bölgelerinden Ahıska Türklerini Bakü'de bir araya getirdiklerini belirtti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferden tüm Ahıska Türklerinin gurur duyduğunu vurgulayan Kassanov, Azerbaycan'ın 1989'daki ikinci sürgünde Ahıska Türklerine ilk kucak açan ülke olduğunu hatırlattı.

Kassanov, Azerbaycan'ın o dönemde Karabağ'da sorun yaşamasına ve ülke içerisinde yerinden edilmiş çok sayıda insan bulunmasına rağmen Ahıska Türklerini kendi kardeşleri olarak kabul ettiklerini söyledi.

"VATANA DÖNÜŞ BİZİM BİRİNCİ HEDEFİMİZDİR"

Dünyadaki 600 bin Ahıska Türkü'nün 100 bininin Azerbaycan'da yaşadığına işaret eden Kassanov, "Vatana dönüş bizim birinci hedefimizdir. Sürgün edilmiş tüm halklar haklarını aldı fakat bizim haklarımız verilmedi. Gürcistan devletinden bu konuda destek istiyoruz. Haksız olarak sürülen Ahıska Türklerinin vatanlarına dönmelerine izin versinler. Gürcistan vatandaşları hangi haklara sahipse aynı haklara sahip olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kassanov, Ahıska Türklerinin ağırlıklı olarak dünyanın 9 ülkesinde yaşadığını belirterek, "Onlara her türlü yardımda bulunmak ve destek olmak bir diğer amacımızdır. Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde gelişmelerini ve oraya faydalı olmalarını istiyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleriyle yapılan toplantıda 70'i delege 200'den fazla katılımcı yer aldı.

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