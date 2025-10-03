İSTANBUL 25°C / 16°C
  • Ahlaksız sözlere 3 yıl hapis talebi! Mabel Matiz'e soruşturma
Güncel

Ahlaksız sözlere 3 yıl hapis talebi! Mabel Matiz'e soruşturma

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısının sözlerine yönelik açılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Müstehcen betimlemelerin kullanıldığı ve yaş sınırlamasının olmadığı şarkının çocuklar için tehlike arz ettiği belirtilirken Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

3 Ekim 2025 Cuma 15:03
Ahlaksız sözlere 3 yıl hapis talebi! Mabel Matiz'e soruşturma


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine Karaca için "müstehcenlik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Karaca'ya ait olan şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği belirtildi.

Bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni şekilde paylaşılarak umuma açık şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği kaydedilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmasının şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği aktarıldı.

İddianamede, her ne kadar Karaca'nın ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine " sözünün "sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını" beyan etse de şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığının açıkça anlaşıldığı, bu kişinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Karaca'nın söz konusu şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden rızası doğrultusunda yayınlayarak "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu işlediğine dikkati çekilen iddianamede, şüphelinin 6 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

