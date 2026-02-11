İSTANBUL 10°C / 7°C
Ahlatcı Holding'den 'soruşturma' iddialarına yalanlama

Son günlerde sosyal medya ve bazı mecralarda yer alan kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ahlatcı Holding, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Ahlatcı Holding'den 'soruşturma' iddialarına yalanlama
Şirket, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına uygun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik süreçte Ahmet Ahlatcı'nın rolüne dikkat çekildi.

Ahlatcı Holding, tüm faaliyet alanlarında şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alındığını belirterek, güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde işletildiğini ifade etti.

Anadolu'nun köklü ticaret kültüründen beslenen bir kurum olduklarını kaydeden şirket, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, "Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır. Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

