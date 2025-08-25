Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Ahlat'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda önemli açıklamalarda bulunarak 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi.

BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.

SELÇUKLU KABRİSTANI'NA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız." derken ikili, daha sonra kabristan ziyareti yaptı.

Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gelen iki lider, şehitlerin mezarları başında dua okudu.

Daha sonra kabristandan ayrılan ikilinin, Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan evinde bir görüşme gerçekleştiği bildirildi.