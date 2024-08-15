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Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlık

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlık
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Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için çalışma yürütülüyor.

İlçenin Çarho mevkiindeki 150 bin metrekarelik Millet Bahçesinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı kurulacak.

23-24-25 ağustosta okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, etkinliklerin geçen yıllardan daha renkli ve güzel olacağını söyledi.

Herkesi kutlamalara katılmaya davet eden Vali Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Hazırlıklarımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı mihmandarlığında son sürat devam ediyor. Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve güzel olacak. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Tüm misafirlerimizi de Ahlat'a bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da katılacağını beyan etti, heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise "23-24 ve 25 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı bu alana, Kubbet'ül-İslam Ahlat'a davet ediyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi at gösterileri, at yarışları kökbörü, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri başta olmak üzere birçok etkinlikle yine vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." diye konuştu.

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